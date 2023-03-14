ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار فريدي إلى 216 في مالاوي وموزامبيق

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار فريدي الذي اجتاح كلاً من مالاوي وموزامبيق جنوب القارة الإفريقية إلى 216 قتيلاً، فضلاً عن تشريد الآلاف، ولا تزال الحصيلة مهيّأة للارتفاع، وفقاً لمسؤولين.

ونقلت “أ ف ب” عن المعهد الوطني لإدارة الكوارث قوله في بيان: “إن الأمطار الغزيرة تسبّبت بفيضانات وانهيارات تربة وانزلاقات طينية تسبّبت بمقتل 199 شخصاً في مالاوي، مع إصابة 584 وفقدان 37 آخرين وتشريد 19 ألف شخص”.

وكانت حصيلة سابقة نشرت أمس أشارت إلى مقتل 99 شخصاً، في حين من المرجّح أن يرتفع العدد مع عملية البحث عن مفقودين.

كذلك تسبّب الإعصار بانقطاع التيار الكهربائي وخدمات الاتصالات في المناطق المتضرّرة، ما عرقل جهود المساعدات والبحث والإنقاذ.

بدوره أعلن الرئيس لازاروس تشاكويرا حالة الكوارث في مناطق جنوب البلاد والعاصمة التجارية بلانتير.

وفي موزامبيق، أعلن معهد الكوارث في تقرير له عن مقتل 17 شخصاً في البلاد، وتدمير 1900 منزل في إقليم زامبيزيا الساحلي، وما زال عشرات آلاف الأشخاص في ملاجئ مؤقتة ومراكز إيواء.

وسيواصل فريدي تأثيره في مناطق وسط موزامبيق وجنوب مالاوي، مصحوباً بأمطار غزيرة قبل أن ينحسر باتجاه البحر بعد ظهر غدٍ الأربعاء، وفقاً لمركز الأرصاد الجوية في جزيرة رينيون.