اعتقال 14 فلسطينياً في اقتحامات للاحتلال في الضفة الغربية

الأرض المحتلة – وكالات:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينياً في مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في القدس ومخيم عايدة في بيت لحم وبلدتي يطا في الخليل وسنجل في رام الله وبلدة حبلة جنوب قلقيلية ومدينة أريحا، واعتقلت 14 فلسطينياً.

في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال منزلين لفلسطينيين جنوب مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت منطقة أم طوبا في بلدة صور باهر جنوب المدينة، وهدمت منزلين لفلسطيني وشقيقته يقطن فيهما 12 فرداً.

من جانبهم، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحمايةٍ مشدّدةٍ من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن 320 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول الفلسطينيين.

إلى ذلك، صدّق كنيست الاحتلال في القراءة الأولى، على مشروع قانون إلغاء قانون “الانفصال – الانسحاب” أو ما يعرف بـ”فك الارتباط” من مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لمشروع القانون، فإنه سيتم رفع الحظر المفروض على دخول المستوطنين لمناطق مستوطنات شمال الضفة المخلاة، والبقاء فيها، وكذلك البؤر الاستيطانية التي أخليت مؤخراً، ومنها حومش.

إلى ذلك، طالب مئات الفلسطينيين خلال وقفتين تضامنيتين اليوم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وفي قطاع غزة المحاصر، المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية لهم، والإفراج العاجل عنهم.

وذكرت وكالة وفا أن الفلسطينيين تجمّعوا أمام مكتبي الصليب الأحمر في مدينتي طولكرم وغزة، ورفعوا العلم الفلسطيني وصور الشهداء، ولافتاتٍ تندّد بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية المتواصلة بحق الأسرى، وخاصة سياسة الإهمال الطبي المتعمّد وسط ظروف اعتقال مأسوية.

وأكّد المشاركون أن الأسرى في معتقلات الاحتلال يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي من ضرب وتنكيل وقمع واعتداءات وحشية وعزل انفرادي وإرهاب إسرائيلي متواصل ضد المرضى والنساء والأطفال وكبار السن، في محاولة فاشلة لكسر إرادتهم وإخضاعهم، مشدّدين على أن الأسرى مستمرون بمعركتهم حتى نيل حريتهم.

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