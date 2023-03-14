الحرارة لانخفاض وهطولات مطرية غزيرة متوقعة على معظم المناطق

14-مارس-2023

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية، محذرة من تشكل السيول في تلك المناطق، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبات شديدة أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتثير الغبار في المناطق الداخلية، بينما تكون جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، ويستمر الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الثلاثاء الأربعاء الخميس
دمشق 14 / 9 16 / 9 19 / 7
القنيطرة 13 / 7 11 / 7 14 / 6
درعا 15 / 9 16 / 9 19 / 8
السويداء 12 / 7 13 / 7 16 / 6
حمص 15 / 10 14 / 10 17 / 8
حماة 17 / 11 16 / 11 19 / 9
الحسكة 23 / 14 16 / 11 16 / 9
اللاذقية 18 / 15 17 / 15 20 / 14
طرطوس 19 /  15 18 / 15 21 / 14
حلب 18 / 11 15 / 10 18 / 7
إدلب 17 / 11 14 / 10 16 / 7
دير الزور 23 / 14 17 / 12 18 / 9
الرقة 21 /  13 16  / 11 17 / 8

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14-مارس-2023

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