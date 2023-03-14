الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة: تصعيد النضال لكسر الحصار الجائر على سورية

14-مارس-2023
بيروت-سانا

أكّدت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة تصعيد النضال العربي والإسلامي والعالمي، من أجل كسر الحصار الغربي الجائر المفروض على سورية.

ونوّهت الحملة خلال اجتماعها الأسبوعي في بيروت بجميع المبادرات التضامنية والإغاثية التي أطلقتها هيئات لبنانية وفلسطينية، بعضها مشارك في الحملة الأهلية لإغاثة منكوبي الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي.

وأبدى المجتمعون استعدادهم للمشاركة في قافلة الأخوّة التي ستتوجّه من كل العواصم العربية إلى سورية، ويشارك فيها أحرار العالم لتعلن تضامنها معها في وجه الحصار والعدوان والاحتلال الجاثم على أرضها، ولا سيما أن معركة كسر الحصار على سورية لا تنفصل عن معركة مقاومة المشروع الصهيوني- الاستعماري في فلسطين والمنطقة.

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14-مارس-2023

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