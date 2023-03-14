الرئيس الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يجري خلالها محادثاتٍ مع الرئيس بوتين

موسكو- سانا

وصل السيد الرئيس بشار الأسد إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، يجري خلالها محادثاتٍ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو، حسب البروتوكول الروسي المعمول به في استقبال الرؤساء، حيث كان في استقبال سيادته، ميخائيل بوغدانوف ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في دمشق، والدكتور بشار الجعفري سفير سورية في موسكو.

وعُزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي، كما استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف.

ويرافق الرئيس الأسد في زيارته وفدٌ وزاري كبير.