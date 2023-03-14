الرئيس الكولومبي يعلن إجراء محادثات سلام مع منشقين من فصيل (فارك)

بوغوتا – سانا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن محادثات سلام يمكن أن تبدأ مع أبرز فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيترو قوله: إن “عملية سلام ثانية تبدأ، ستقام طاولة مفاوضات بين الحكومة والمجموعة التي تطلق على نفسها اسم القيادة المركزية”.

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أنه يعتزم أيضاً بدء محادثات مع الفصيل الرئيسي الآخر في فارك، الذي يضمّ عناصر شاركوا في البداية في عملية السلام التي شهدتها كولومبيا عام 2016، لكنهم حملوا السلاح مرة أخرى متذرّعين بعدم احترام الاتفاق.

وتمهيداً للمحادثات علّق القضاء مذكرات توقيف صادرة في حق 19 من أبرز ممثلي فصيل القيادة المركزية، وقال المدعي العام فرانسيسكو باربوسا: “قرّرت تعليق مذكرات التوقيف هذه بالنظر إلى رغبة الرئيس بيترو في تسهيل المحادثات معهم”.

21 total views