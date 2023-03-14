السفارة السورية بموسكو تتلقّى مساعداتٍ من جمعية (إنسان) الداغستانية

14-مارس-2023

موسكو – سانا
تلقّت السفارة السورية في موسكو دفعة كبيرة من المساعدات الإغاثية من جمعية (إنسان) في جمهورية داغستان، مرسلة لمتضرّري الزلزال في سورية.

وقامت السفارة السورية في موسكو بتوجيه سيارات الشحن والمواد المحملة على متنها اليوم إلى المطار العسكري في ضواحي موسكو، ليتمّ لاحقاً نقلها جواً إلى سورية.

وأرفقت جمعية إنسان المواد الإغاثية التي قدّمتها برسالة تؤكّد أن هذه المساعدات تضمّ المواد المطلوبة على القائمة التي أرسلت من السفارة السورية، من مواد غذائية وحليب أطفال وغير ذلك، مشيرة إلى أن قيمة المساعدات تبلغ 31 مليوناً و500 ألف روبل ويصل وزنها إلى 59 طناً.

إلى ذلك، تواصل السفارة السورية في موسكو جهودها الحثيثة لاستكمال إرسال المواد الإغاثية المخزّنة في المستودعات بموسكو إلى سورية.

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14-مارس-2023

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