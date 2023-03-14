الصين: مجموعة “أوكوس” تسير على طريق خطير

14-مارس-2023

بكين – وكالات:

رأت الصين أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تنتهج درباً “خطيراً لتحقيق مآرب ذاتية جيوسياسية”، وذلك تعقيباً على اتفاق “أوكوس” الذي ستحصل بموجبه أستراليا على غواصات نووية أمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين: “إنّ اتفاق مجموعة “أوكوس” ينبع من “عقلية الحرب الباردة التي ستحفّز فقط سباق التسلّح، وتضرّ بمعاهدات حظر الانتشار النووي الدولي، وتشكّل خطراً على السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف: “يظهر البيان المشترك الأخير الصادر عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا أن الدول الثلاث توغّلت في المسار الخاطئ والخطير بغية تحقيق مآرب ذاتية جيوسياسية، ضاربة عرض الحائط بمخاوف المجتمع الدولي”. وجدّد التأكيد أن الاتفاق يشكّل خطراً جسيماً بنشر الأسلحة النووية، وانتهاك هدف وغرض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفاً: “الدول الثلاث تدّعي أنّها ستلتزم بأعلى معايير عدم نشر الأسلحة النووية، وهذا محض خداع”.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توجّه إلى سان دييغو للقاء رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث أشادوا بالشراكة النووية التي بدأت منذ 18 شهراً، والتي ستمكّن أستراليا من الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، قادرة على التخفّي، وأكثر كفاءة من الغواصات التي تعمل بالوقود التقليدي، كثقل موازن للحشد العسكري الصيني.

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14-مارس-2023

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