برلمانيان أوروبيان: حلف الناتو يعيق السلام والاستقرار في العالم

براتيسلافا – دبلن – سانا

اعتبر مايك والاس ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي أن وجود حلف الناتو بحدّ ذاته يعيق السلام والاستقرار في العالم.

وأضاف والاس في تغريدة على تويتر: “يستمرّ النزاع في أوكرانيا، ويموت الآلاف بسبب ذلك، لكن الناتو لا يريد حل المواجهة”، مشدّداً على أنه “لن يكون هناك سلام واستقرار ما دام الناتو قائماً”.

وطالب والاس كلاً من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ونظيره البريطاني ريشي سوناك بوقف دعم أوكرانيا بعد حديثهما عن الأمن العالمي، وقال: إذا “كنتما ملتزمين بالسلام فيجب ألا يكون هناك مزيد من الدعم لحرب الولايات المتحدة والناتو بالوكالة في أوكرانيا، ولا مزيد من الدعم لحرب الولايات المتحدة ضد الصين، وعليكم المساهمة في دعم حرية الصحافة وإطلاق سراح جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المسجون في بريطانيا”.

من جهته، أكّد النائب في البرلمان السلوفاكي نائب رئيس حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي لوبوش بلاها، أن السياسة العدوانية والتوسّعية لحلف الناتو هي التي أدّت إلى نشوب الصراع في أوكرانيا.

وأشار بلاها في حديث له اليوم على موقع “أوراق برلمانية” الإلكتروني التشيكي، إلى أن حزبه يرفض موجة “التخويف من روسيا”، مشدّداً على أن بث الكراهية ضد موسكو لا يؤدّي إلى أي شيء سوى إطالة أمد الحرب والمعاناة التي يعيشها الشعب الأوكراني.

ودعا بلاها إلى العمل على تحقيق السلام في أوكرانيا عبر الحوار مع روسيا وتفهّم مخاوفها.

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