بقصد إعادة التصدير.. الحكومة تسمح لعدد من الصناعات بالإدخال المؤقت

بقصد إعادة التصدير.. الحكومة تسمح لعدد من الصناعات بالإدخال المؤقت

دمشق- البعث

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمّنة السماح لأصحاب معامل صناعات (الدهانات– المنتجات البلاستيكية- المنظفات والملمعات– الأحذية– التريكو– الأجهزة المنزلية الكهربائية)، بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وذلك شريطة الالتزام بالضوابط التي تمّ إقرارها بهذا الشأن بموجب توصيات اللجنة الاقتصادية، والتوجيه بتكليف الجهات المعنية لمتابعة ما يلزم كلّ وفق اختصاصه ومسؤوليته.

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