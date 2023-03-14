تقنية لتنقية المياه ببضع ذرات نانوية‎‎

طور باحثون من جامعة “ييل” الأمريكية تقنية لتحسين أداء محفزات كيميائية نانوية واستخدامها في تنقية المياه.

وأثبتت المحفزات الكيميائية المؤلفة من عدد قليل من الذرات كفاءة عالية في معالجة المياه ما يحمل آمالا واعدة في تطوير تقنيات جديدة لاستبدال وسائل التنقية والمعالجة التقليدية للمياه.

وقال الأستاذ الدكتور جيونغ كيم، المشارك في البحث: “في السابق لم نكن نستطيع فصل الذرات والتعامل معها على انفراد ولكننا تمكنا من ذلك في وقتنا الحالي” وفقا لموقع فيز دوت أورغ.

ويمكن توظيف المواد النانوية في تطبيقات مختلفة نظرا لميزاتها الفريدة والمفيدة ويعمل الباحثون حاليا على تطوير محفزات مؤلفة من ذرة واحدة ما يجعلها أكثر كفاءة.

وتلعب كفاءة المحفزات دورا رئيسا في اختيار مواد تنقية المياه، ولكن أسعارها مرتفعة إذ يصل سعر 30 غراما منها إلى 2000 دولار ويكلف 50 نانومترا من المحفز العادي 37 دولارا أما المحفزات المؤلفة من ذرة واحدة فأثبتت أهميتها لأن محفزات منها بقيمة 0.17 دولار يمكن أن تغطي مساحة تفوق 50 ملعب كرة قدم.

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