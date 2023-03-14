ردود المديرين لم تقنع أعضاء “مجلس الحسكة”

14-مارس-2023

الحسكة- إسماعيل مطر 

لم تقنع ردود مديري المؤسّسات الرسمية في الحسكة أعضاء مجلس المحافظة، إذ شابها الغموض والمماطلة والتسويف، وفق تأكيدات الأعضاء الذين اعترضوا على ردود رئيس مجلس مدينة الحسكة ومدير التجاره الداخلية وحماية المستهلك وفرع الاتصالات خلال الجلسة للدورة الثانية العادية المنعقدة أمس.

رئيسُ المجلس عيد سالم الصالح أكد أنه سيتمّ إرسال مذكرات لجميع المديريات من أجل الردّ بشكل خطيّ وبلغة الرقم بعيداً عن الحالة الإنشائية.

وحول ارتفاع أسعار الدواء، بيّن نقيب الصيادلة الدكتور إسماعيل حسين أن فرع النقابة جاهز لتلقي أي شكوى من قبل المواطنين حول التلاعب بأسعار الدواء، عازياً سبب الارتفاع إلى أجور الشحن الباهظة من العاصمة للحسكة، محذراً دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الدخول إلى الصيدليات من أجل محاسبتهم وفقاً لتعميم وزارة الصحة.

وعن توزيع المقنن، بيّن أحمد شيخ أمين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين أنه تمّ توزيع المقنن من مادتي السكر والرز للمواطنين القاطنين ضمن مركز المدينة وفق آلية مناسبة وحسب الأولويات وجداول اسمية وصلت من قبل رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات والمخاتير.

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14-مارس-2023

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