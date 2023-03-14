سلة سيدات بردى تأمل إثبات وجودها بين كبار الدوري

نجحت سيدات بردى لكرة السلة الموسم الماضي في فرض أنفسهن بقوة والبقاء في دوري الأضواء، وهذا الموسم أعاد الفريق ترتيب أوراقه فضمّ عدداً من اللاعبات من صاحبات الخبرة، إضافة إلى وجود مجموعة جيدة من اللاعبات الناشئات، وبدعم قويّ من إدارة النادي، حيث يسعى الفريق لفرض نفسه بالدوري بين الفرق الكبيرة.

مدرّب الفريق هلال الدجاني أكد لـ”البعث” أن الفريق عانى من بعض الصعوبات كانقطاع التدريبات وتأجيل المباريات بسبب الأوضاع الأخيرة، ليعاود تحضيراته منذ فترة قصيرة ويلعب بعض المباريات الودية مع فرق العاصمة وسط التزام وجدية من كافة اللاعبات على أمل أن يصل الفريق للجاهزية الفنية قبل الدوري.

وكشف الدجاني أن إقامة الدوري المقبل بشكل مختصر غير مفيدة، حيث ستلعب الفرق مباريات قليلة ومكثفة، بين 9-12 مباراة ضمن كلّ تجمع، وهذا أيضاً سيؤدي إلى الإرهاق لفرق غير محضرة جيداً، وقد يؤدي إلى تعرض اللاعبات للإصابة ما يفقد الدوري قوته ومتعته، لكن يبقى اللعب ولو بطريقة مختصرة في ظلّ الظروف الصعبة أفضل من التوقف نهائياً.

ولفت الدجاني إلى أن الفريق تنتظره مباريات صعبة ضمن مجموعة دمشق التي تضمّ فرقاً قوية، والأمل تقديم مباريات جيدة فيها، والبقاء موسماً آخر في دوري الأضواء.

عماد درويش

28 total views