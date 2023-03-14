شركات التأمين تتفق على تعزيز إمكانيات سوقها بزيادة قدرات مجمعات الإعادة

دمشق- البعث

اتفقت شركات التأمين وإعادة التأمين على تطوير السعات الاكتتابية لمجمعات إعادة التأمين، وقد أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 29/13/100 تاريخ 8-3-2023، المتضمن الموافقة على قرار هيئة المشاركين في مجمع إعادة تأمين المصارف (BBB) فيما يتعلق بموضوع زيادة السعة الاكتتابية للمجمع، بما يساهم في تعزيز قدرته على تأمين كافة أخطار المصارف السورية دون الحاجة إلى اللجوء لإعادة تأمين خارجية.

الجدير ذكره أن هيئة المشاركين في مجمع إعادة تأمين المصارف، وهو المجمع الأول من نوعه في سورية والذي انطلقت أعماله في 1-8-2021، تضمّ كلاً من المؤسّسة العامة السورية للتأمين وكافة شركات التأمين الخاصة وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين (المعيد المحلي الوحيد).

وفي السياق نفسه اتفقت شركات التأمين الخاصة بالإجماع على إجراء تعديلات في اتفاقيتي الحريق والبحري المشتركتين فيما بينها، والتي بنيت في إطار تطبيق سياسة مجمعات الإعادة المحلية، حيث تمّ تطوير شروط قبول الأخطار المؤمنة بما يسهم في زيادة فعالية هاتين الاتفاقيتين وأثرهما على إمكانيات تأمين السوق السوري للأخطار الكبيرة. وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية لاتفاقية التأمين البحري (نقل البضائع)، بما يواكب بدء عودة الحركة التجارية بين سورية والبلدان العربية ويلبي الحاجة التأمينية لهذه الشحنات.

يُشار إلى أن مجمعات التأمين، هي كيانات تؤسّسها مجموعة من شركات التأمين (أو إعادة التأمين) بهدف الاكتتاب في أخطار معينة وتوزيع هذه الأخطار على نطاق متسع، ويتمّ تقاسم الأخطار والتعويضات والتكاليف الإدارية بنسب ثابتة (وليست بالضرورة متساوية)، محدّدة منذ البداية، ويجوز تعديلها وفقاً لمتغيرات السوق وبما يتماشى مع اتفاقية تأسيس المجمعة (النظام الأساسي).

وبالنسبة لتحديد الحصص فى مجمعات التأمين فتضمّ العدد الأكبر من مكتتبي التأمين في سوق (أو أسواق) معين على أساس أن يغطى كل مكتتب حصة معينة من كل خطر تكتتب فيه المجمعة.

ويتم تحديد حصص الشركات وفقاً لأحد أو بعض أو مزيج من العوامل الآتية وهي: الحصة السوقية للشركات المشتركة من الأعمال التي تغطيها المجمعة وقت تأسيسها، وحقوق الملكية ورأس مال الشركات المشتركة والطاقة الاكتتابية للشركات في الأعمال التي تغطيها المجمعة وقت تأسيسها، وكذلك الحصص السوقية المحتملة للشركات الناشئة في السوق وقت تأسيس المجمعة، ويتمّ مراجعة الحصص في ضوء المتغيرات السوقية دورياً وفقاً لما هو متفق عليه في النظام الأساسي.

أما عن أهداف إنشاء المجمعات فهي متعدّدة لتشمل الأخطار المؤمنة التي تحتاج إلى طاقة اكتتابية يصعب توفيرها من خلال أعضاء المجمعة منفردين، وعدم توافر بيانات كافية عن الأخطار المراد تأمينها مثل الأخطار الناشئة، وأيضاً الأخطار المطلوب تأمينها ذات الطبيعة الخاصة التي لا يمكن تأمينها أو توفير إعادة تأمين لها بالطرق التقليدية.

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