شويغو يوجّه بمضاعفة الذخائر والأسلحة العالية الدقة

موسكو – تقارير:

وجّه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بمضاعفة إنتاج الذخائر والأسلحة العالية الدقة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن الوزير شويغو عقد اجتماع عمل، مع إدارة شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية والسلطات العسكرية ذات الصلة في إحدى مؤسسات الشركة في العاصمة موسكو.

وأشار شويغو إلى أن شركة الصواريخ التكتيكية تفي بشكل كافٍ بأمر الدفاع الحكومي حتى مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنتاج هذا العام.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي أسقط طائرة حربية أوكرانية من طراز ميغ 29 في أجواء جمهورية دونيتسك، وقضى على أكثر من 400 جندي أوكراني على عدة محاور خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة، أن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 75 جندياً على محور كوبيانسك وأكثر من 95 جندياً على محور كراسني ليمان و150 آخرين على محور دونيتسك، إضافة إلى نحو 60 جندياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه و40 على محور خيرسون.

ودمرت القوات الروسية على المحاور المذكورة 3 دبابات و7 مدافع ذاتية الدفع غفوزديكا واثنين من مدافع “ام 777” أمريكية الصنع واثنين من مدافع هاوتزر “أكاتسيا” واثنين من مدافع هاوتزر “دي 20” وواحد من طراز “دي 30” ومدفعين مضادين للدبابات “أم تي12″، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

وفي منطقة خاركوف ودونيتسك، أصيبت 78 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 142 منطقة، كما تم تدمير راجمة صواريخ “أولغا” في خاركوف وأخرى من طراز “أورارغان” في دونيتسك.

وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 72 الأوكراني، إضافة إلى تدمير محطتي رادار مضادتين للبطاريات من نوع “ايه ان تي بي كيو 36″ و”ايه ان تي بي كيو 37” أمريكية الصنع في دونيتسك.

وأعلن الجيش الروسي عن إسقاط 17 طائرة أوكرانية دون طيار، واعتراض 23 قذيفة من راجمات الصواريخ هيمارس وسميرتش وأوراغان في عدة مناطق.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم تدمير 401 طائرة و220 مروحية و3418 طائرة دون طيار و412 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8293 دبابة ومدرعة أخرى، و1057 راجمة صواريخ و4350 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8924 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أعلن مؤسس قوات “فاغنر” الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف تستعدّ لشن هجوم مضاد في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك، على أمل فكّ حصار القوات الروسية عنها.

وقال بريغوجين: “يستعدّون بشكل كبير في منطقة أرتيوموفسك، ولدى القوات الأوكرانية أربع خطط لليوم وهي أربع ضربات: سينفذون ضربتين على الأجنحة بالإضافة إلى ضربتين تخترقان مجموعتنا. يخططون إلى تشتيت قوات “فاغنر”، وبالتالي فإن المهام التي نؤدّيها في أرتيوموفسك تقلّصت إلى الصفر”.

وأشار إلى أن مقاتلي مجموعة “فاغنر” على مقربة من مركز مدينة أرتيوموفسك، ويوجد حوالي 50 ألف من أفراد الجيش الأوكراني باستمرار في منطقة أرتيوموفسك، يتمركز من 12 ألف إلى 20 ألفاً منهم في المدينة.

وتابع: “أعدّت القوات الأوكرانية لنا مفاجآتٍ إضافية اليوم، وبالإضافة إلى الضربات التي هم على استعداد لتوجيهها، يوجد حوالي 20 ألف جندي إضافي. وتبيّن أنه يوجد حوالي 70 ألفاً في منطقة أرتيموفسك، لكن هذا لا يعني أنهم جميعاً داخل مدينة أرتيموفسك”.

وأكد أن المعارك الشرسة من أجل أرتيموفسك تؤكّد أن هذه المدينة نقطة تجمّع والتحام القوات.

24 total views