في تصعيد جديد للتوتر بمنطقة آسيا المحيط الهادي.. أستراليا تخطّط لشراء غواصات أميركية

14-مارس-2023
سان دييغو – سانا 
في تصعيد جديد للتوتر في منطقة آسيا-المحيط الهادي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده تنوي شراء ما يصل إلى خمس غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي، والتعاون في مرحلة لاحقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا لبناء جيل جديد من هذه الغواصات، ما يزيد من الوجود العسكري الغربي في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ألبانيزي قوله: “تم التوصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع استضافه الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعدة سان دييغو البحرية بولاية كاليفورنيا، والتقى خلاله ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك”.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي هذه الخطوة بأنها أكبر استثمار في القدرات العسكرية لأستراليا في تاريخها.

وكانت أستراليا انضمّت قبل 18 شهراً إلى ما يسمّى “تحالف اتفاقية أوكوس” إلى جانب واشنطن ولندن، حيث تخوّل الاتفاقية البلدان الثلاثة تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي لهذه الدول في منطقة المحيط الهادي.

وحذّرت الصين من أن اتفاقية “أوكوس” قد تؤدّي إلى إشعال سباق تسلّح واتّهمت الدول الثلاث بالتسبّب بانتكاسة في جهود منع الانتشار النووي، داعية إياها إلى التخلّي عن عقلية الحرب الباردة والإيفاء بالالتزامات الدولية بنيّة سليمة والقيام بمزيد من الأمور المواتية للسلم  والاستقرار الإقليميين.

 26 total views

14-مارس-2023

مقالات ذات صلة

تكريم مستحق لبطلة المواي تاي سارة الأحمد

13-مارس-2023

صفيحة زيت الزيتون تتجاوز الـ 100 ألف ليرة

24-نوفمبر-2020

“معاً لمواجهة التطرّف” في ملتقى البعث  بحماة السيد: الإرهاب صنيعة أمريكية ولا يمت للإسلام بصلة

30-أكتوبر-2019

توسيع مظلة حماية الإنتاج الزراعي ضرورة قصوى ومستعجلة

18-فبراير-2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى