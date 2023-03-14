كوريا الديمقراطية تطلق صاروخين بالستيين بالتزامن مع مناورات بين واشنطن وسيؤول

14-مارس-2023

 أطلقت كوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء صاروخين بالستيين قبالة سواحلها الشرقية.وذلك بعد يومين من تجربة إطلاق صاروخي كروز إستراتيجيين من غواصة، بالتزامن مع إجراء واشنطن وسيؤول تدريبات عسكرية كبيرة لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنّ الصاروخين أطلقا في حوالى الساعة 7:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، من إقليم هوانغاي الجنوبي قرب الساحل الغربي للبلاد، وقطعا مسافة حوالي 620 كيلومتراً.

من جهته، أفاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بأنّ بلاده تجمع معلومات حول الصاروخ، ولم تتأكد بعد من وقوع أضرار نتيجة إطلاقه.

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أنه لم يجر بعد تأكيد دخول الصاروخين مناطق تابعة لبلاده.

وأكدت كوريا الشمالية اتّخاذ “خطواتٍ عمليّة مهمّة” ردعية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، بالتزامن مع بدء سيؤول وواشنطن مناوراتهما.

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14-مارس-2023

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