لافروف: النازية تخيّم على الدول الأوروبية

موسكو- تقارير:

النازية تخيّم على أوروبا.. ليست كلمة عابرة هذه التي أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي خبِر السياسات الأوروبية المنحازة إلى النازيين الجدد في أوكرانيا، وخاصة خلال الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، وإصرار المسؤولين الأوروبيين برعاية من البيت الأبيض على تزويد نظام كييف الإرهابي بجميع أنواع الأسلحة في حرب بالوكالة هدفها تدمير روسيا وهزيمتها استراتيجياً حتى لو كان ذلك على يد النازية، وذلك في سيناريو مكرّر عن الحرب العالمية الثانية التي سعت من خلالها الدول الأوروبية إلى استخدام الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر في غزو الاتحاد السوفييتي وتدميره، غير أن انتصار السوفييت في حينها أجبر الجميع على التبرّؤ من دعمهم له، بل زادوا على ذلك بتجيير النصر إلى نصر غربي على النازية.

وفي هذا السياق، أكد أن سياسات الغرب هي التي تسبّب مجاعات وارتفاع أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية، ويهدّدون بالصدام المباشر معها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله اليوم خلال افتتاح المؤتمر التأسيسي لحركة “محبو روسيا” في موسكو: “إن أوروبا تتصرّف وفقاً للإملاءات الأمريكية، والغرب يحاول فرض قيمه وقواعده على الجميع، ويحاول شيطنة روسيا، وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم”.

وأضاف لافروف: إن “المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر، وإن النازية تخيّم اليوم على الدول الأوروبية بشكل واضح”.

وأوضح لافروف أن روسيا لا تتعاون مع أحد ضدّ أحد ولا تطلب من أحد أن يتخذ أيّ موقف محدّد، والجميع بإمكانهم أن يكونوا ذوي آراء مستقلة، ويتخذوا مواقفهم، مشيراً إلى أن إنشاء تحالفات مثل “أوكوس” هو دعوة للصدام لفترة طويلة.

وقال لافروف: “إننا نعرف أن الولايات المتحدة والأنغلوساكسونيين أخذوا زمام السيطرة في أيديهم، ويقولون للأوروبيين لا يوجد مكان لاستراتيجية أوروبية مستقلة”، مضيفاً: “نحن لا نحشد أيّ أحد للحرب ضد الغرب، وإنما يجبروننا على الحرب، ولم نعرقل جهود أحد في الوصول إلى مصالحه بالطرق الشرعية، وإنما نصدّ العدوان وندافع عن شعبنا ومصالحنا”.

من جهة ثانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا لا تعترف بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها لا يمتدّ إلى روسيا.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله اليوم للصحفيين: “نحن لا نعترف بهذه المحكمة ولا نعترف باختصاصها، وهذه هي الطريقة التي نتعامل بها معها”، مضيفاً: “نحن نتذكر أنه لسنوات عديدة لم تكن هناك هيئات قضائية دولية حتى تلك التي لا نعترف بها، ولا أعضاء المجتمع الدولي الآخرون يولون اهتماماً لتدمير البنية التحتية المدنية، ولقتل المدنيين من المتطرّفين الأوكرانيين في دونباس”.

وتأتي تصريحات بيسكوف نظراً لأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعتزم في المستقبل القريب فتح قضيتين ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في دونباس.

إلى ذلك، أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي اليوم أن بلاده قدّمت للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتها مع الدول التي تحقق في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب “التيار الشمالي”.

ونقلت سبوتنيك عن بوليانسكي قوله في بيان: “وزّعنا أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة نسخة من مراسلاتنا مع الدنمارك والسويد وألمانيا كوثيقة رسمية، بشأن التحقيقات الخاصة بتفجير خطوط التيار الشمالي، حيث تسمح هذه الوثائق لزملائنا في الأمم المتحدة بالتحقق من عدم صحة الادعاءات بأن هذه الدول أبلغتنا بسير تحقيقاتها”.

ووقعت الانفجارات في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر البلطيق، “التيار الشمالي 1” و”التيار الشمالي 2″، يوم الـ26 من أيلول من العام الماضي.

وتطالب روسيا بلجنة تحقيق نزيهة من الأمم المتحدة، لتحديد الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، الذي وصفته بـ”الإرهابي”، بينما ترفض السويد والدنمارك اللتان وقع التخريب في مياههما الاقتصادية، مشاركة روسيا في التحقيقات.

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