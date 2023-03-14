لماذا غاب توم كروز عن حفل الأوسكار؟

شكل غياب النجم العالمي توم كروزعن حفل الأوسكار مفاجأة للكثيرين رغم ترشح فيلمه الأخير “توب غان – مافريك” لجائزة أفضل فيلم وكذلك أفضل كتابة لـسيناريو مقتبس وأيضاً لجائزة تحرير الأفلام والصوت والموسيقى “الأغنية الأصلية” وكذلك تم ترشيحه لجائزة المؤثرات البصرية.

وغاب كروز لوجوده حالياً في المملكة المتحدة لتصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلامه الشهيرة “مهمة مستحيلة” الذي من المتوقع أن يتم عرضه لأول مرة في 14 تموز 2023.

ووفقاً للموعد المحدد لعرض الفيلم والجدية التي يعرف بها كروز في عمله، فإنه لم يكن قادراً على تأجيل تصوير مشاهده بتاتاً وقد لا يكون هذا الخيار قد طرح من الأصل.

وقد فاز الجزء الثاني من فيلم “توب غان – مافريك” بجائزة الأوسكار لأفضل صوت بعد منافسة مع أفلام “أفاتار- طريق الماء وباتمان وإلفيس وكل الهدوء على الجبهة الغربية”.

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