مؤسسة الأعلاف في السويداء تستجر نحو 100 طن من مادة النخالة

وذكر مدير فرع المؤسسة المحامي وائل النجم أن الكميات المستجرة جاءت بهدف تغطية النقص الحاصل بالمادة، بعد توقف العمل بمطحنة سرايا واقتصار استجرارها ضمن المحافظة على مطحنة أم الزيتون فقط.

وأضاف النجم: “إن توزيع المادة يتم ضمن مراكز فرع المؤسسة في شهبا والمشنف ونبع عرى وصلخد بمعدل قدره 6 كيلوغرامات للرأس الواحد من الأغنام والماعز و15 كيلوغراماً للجمال، وذلك بسعر 850 ليرة للكيلو الواحد، وهو سعر مدعوم للمربين قياساً بسعر المادة في القطاع الخاص”.