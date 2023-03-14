مسؤول روسي: الغرب يريد طرد روسيا من الأسواق الإفريقية لاحتكارها

موسكو- سانا

أوضح رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أوزيروف، أن الغرب يريد احتكار الأسواق الإفريقية من خلال العمل على طرد روسيا منها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أوزيروف قوله خلال منتدى (روسيا وإفريقيا: التعاون كطريق للتنمية المستدامة): “عندما يستخدم الغرب الذرائع السياسية لتقليص التعاون بين الدول الإفريقية وروسيا فإنه يسعى لتحقيق أهداف اقتصادية عملية، وهي إخراج روسيا من الأسواق الإفريقية أو منعها من دخول هذه الأسواق من أجل الحفاظ على احتكارها لهيمنة سياسية واقتصادية على حد سواء”.

وأضاف: إن روسيا تعرض على الدول الإفريقية شراكة متكافئة، وخلال القمة الروسية الإفريقية الثانية سيتم اعتماد إعلان سياسي وخطة عمل مشتركة لضمان هذه الشراكة.

وعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في تشرين الأول 2019 في سوتشي، ومن المقرّر عقد القمة الثانية في تموز 2023 في سان بطرسبورغ.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنه تم تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوماً، مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدّمة إلى الجانب الروسي.

ونقلت “سبوتنيك” عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله: “إن الصفقة تم تمديدها بالفعل لمدة 60 يوماً”.

وأضاف غروشكو: “تمّت إعادة تأكيد طبيعتها الشاملة كحزمة بشرط أن يتم الوفاء بجميع الوعود التي تم قطعها لروسيا الاتحادية حول تنفيذ المسار الثاني، وهو رفع جميع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية الدولية”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين أعلن أمس موافقة روسيا على تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، مؤكداً أن موقف بلاده سيعتمد لاحقاً على طبيعة العراقيل التي يضعها الغرب.

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