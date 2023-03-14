مساعدات إغاثية من جمعية (إنسان) الداغستانية

14-مارس-2023

تلقت السفارة السورية في موسكو دفعة كبيرة من المساعدات الإغاثية من جمعية (إنسان) في جمهورية داغستان، مرسلة لمتضرري الزلزال في سورية.

وقامت السفارة السورية في موسكو بتوجيه سيارات الشحن والمواد المحملة على متنها اليوم إلى المطار العسكري في ضواحي موسكو، ليتم لاحقاً نقلها جواً إلى سورية.

وأرفقت جمعية إنسان المواد الإغاثية التي قدمتها برسالة تؤكد أن هذه المساعدات تضم المواد المطلوبة على القائمة التي أرسلت من قبل السفارة السورية، من مواد غذائية وحليب أطفال وغير ذلك، مشيرة إلى أن قيمة المساعدات تبلغ 31 مليوناً و500 ألف روبل ويصل وزنها إلى 59 طناً.

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14-مارس-2023

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