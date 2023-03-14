مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين بتفجير انتحاري في الصومال

14-مارس-2023

قتل 3 جنود صوماليين وأصيب 5 أشخاص آخرين بينهم مسؤولون بتفجير انتحاري وقع صباح اليوم في مدينة بارطيري جنوب غرب الصومال.

ونقلت وسائل إعلام صومالية عن مصدر أمني قوله: “إن الهجوم الانتحاري استهدف دار ضيافة في بارطيري كان يقيم فيها كبار مسؤولي الإدارة المحلية والقادة العسكريين للجيش الصومالي في المنطقة”، موضحاً أن الانفجار أسفر عن إصابة محافظ إقليم غدو وقائد الفرقة 43 بالجيش الوطني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور، لكن مسؤولين أمنيين محليين وجهوا أصابع الاتهام إلى (حركة الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) الإرهابي.

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14-مارس-2023

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