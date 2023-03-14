نشاط ثقافي في بيت ياشوط لتخفيف أضرار الزّلزال النّفسية على الأطفال

14-مارس-2023

أقام تجمّع “شباب المحبة والسّلام” في سورية، بالتّعاون مع جمعية “قطرة أمل لرعاية الطّفولة” في سلمية، فعّالية داعمة للأطفال في ناحية بيت ياشوط، منطقة جبلة، لتخفيف الضّغط النّفسي الذي لحق بالأطفال من جرّاء الزّلزال، وذلك بمشاركة جميلة من الأطفال ليا محمد وجنا محمد ومرام زيود الذين قدّموا قصائد تمجّد الشّهيد والوطن، وأطفال الفرقة الموسيقية يزن يوسف وإيمان يوسف والمقداد مسلم الذين قدّموا بعض الأغاني الوطنية والتّراثية.

“ميديا كذب” عنوان العرض المسرحي الذي قدّمه كلّ من الفنّانين لبنى البحري ورانيا تفوّح وباسل فتال وطارق زعتر ولين إبراهيم، ويتحدّث العرض عن لقاء تجريه مذيعة بين عالم جيولوجيا يتكلّم بمنطقية حول الكارثة وحول إمكانية التّنبؤ بها قبل أن تحصل وبين شخص يدّعي العلم ويلقي توقّعاته كيفما شاء، ممّا يدبّ الرّعب في النّفوس، والعرض بحسب تفّوح أخذ طابعاً قريباً من الكوميديا لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

وقدم الشّاعر الزّجلي والباحث في التّراث الشّعبي الشّفوي اللامادي نبيل عجمية قصيدة مليئة بمشاعر الحبّ والانتماء بعنوان: “حكاية سورية”.

وفي كلمةٍ له، تحدّث الشّاعر اللواء محمد حسن العلي عضو مجلس إدارة جمعية “المحبة والسّلام” حول شموخ الإنسان في هذه الأرض شموخ الجبال الرّاسية والسّنديان العتيق كما ألقى قصيدة لمدينة سلمية.

وتحدّث الدّكتور حبيب محمود عضو مجلس إدارة جمعية “المحبة والسّلام” حول إصرار السّوريين على التّمسّك بالحياة على الرّغم من كلّ الظّروف الصّعبة التي مرّوا فيها.

بدورها، تحدّثت رولى عوّاد باسم فريق “قطرة أمل” حول القيمة المعنوية لهذه المبادرة والأثر الطّيب الذي تركته في نفوس الأطفال.

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14-مارس-2023

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