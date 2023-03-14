هجوم صاروخي يستهدف موقعاً لقوات الاحتلال الأميركي شمال شرق سورية

14-مارس-2023

أعلنت قوات الاحتلال الأميركي أنّ ما يسمى “القرية الخضراء” في شمال شرق سورية تعرضت لهجوم مساء الإثنين بسقوط صاروخين قرب “قوات التحالف الدولي”دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية في بيان إلى أنّه في 13 آذارالساعة 8:23 مساءً، بالتوقيت المحلي في سورية سقط صاروخان بالقرب من قوات التحالف في القرية الخضراء، بموقع دعم البعثة في شمال شرق سورية.

وأضاف البيان أنّ الهجوم لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي من قوات الاحتلال الأميركية أو قوات التحالف، ولم يكن هناك أي ضرر للبنية التحتية للتحالف أو معداته.

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14-مارس-2023

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