هنغاريا تحذّر أوروبا من تداعيات الانجرار إلى الحرب في أوكرانيا

14-مارس-2023

بودابست – سانا
حذّر وزير الدفاع الهنغاري كريستوف سالاي بوبروفنيتسكي من انجرار الدول الأوروبية للمشاركة بقواتها بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا.

وقال بوبروفنيتسكي حسب وسائل الإعلام الهنغارية: “إننا اليوم على المحكّ، حيث قرّر الغرب عدم الحدّ من النزاع في اوكرانيا، بفرضه العقوبات على روسيا وبدئه إمداد أوكرانيا بالوسائل ومن ثم الصواريخ والدبابات، وبالانجرار أكثر فأكثر، سنضطرّ لإرسال مقاتلات وجنود وسنكون في قلب الحرب”.

وشدّد الوزير الهنغاري على ضرورة بدء مفاوضات روسية أمريكية لوقف النزاع في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فكتور أوربان تحدّث سابقاً بأن الدول الغربية على وشك إرسال قواتها إلى أوكرانيا، محذّراً من تحول النزاع إلى “حرب عالمية”.

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14-مارس-2023

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