1500 ضابط وموظف في الشرطة متهمون بالإساءة للنساء في بريطانيا

كشف تقرير اليوم الثلاثاء أن أكثر من 1500 ضابط وموظف في الشرطة البريطانية متهمون بإساءة معاملة النساء، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي على مدى 6 أشهر، لكن أقل من 1% فقط تم طردهم حتى الآن.

التقرير أكد أن هذا لا يمثل المقياس الحقيقي لجميع السلوكيات غير اللائقة أو الضارة تجاه النساء والفتيات.

وجاء في الإحصاءات التي تم جمعها لأول مرة من قوات الشرطة في جميع أنحاء إنكلترا ومقاطعة ويلز، أنه تم استكمال ربع التحقيقات في سوء السلوك فقط خلال هذه الفترة وتم فصل 13 شخصًا فقط اتهموا بجرائم اغتصاب وتحرش جنسي.

وأشارت صحيفة “إندبندنت” البريطانية اليوم الثلاثاء إلى أن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية لم يقدم تفصيلاً كاملاً للادعاءات ضد ضباط الشرطة، لكنه قال إنها تشمل الاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استخدام المنصب لغرض جنسي والعنف المنزلي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بين تشرين الأول 2021 ونهاية آذار 2022 سجل المجلس 1177 حالة عنف من قبل الشرطة ضد النساء والفتيات وتم التحقيق في 55% منها على أنها سوء سلوك و45% كانت شكاوى عامة.

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