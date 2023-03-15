إنهاء أعمال إزالة الألغام ومخلّفات الإرهاب في منطقة حندرات شمال حلب

حلب- سانا

أنهت البعثة الإنسانية الأرمنية اليوم أعمال إزالة الألغام ومخلفات الإرهاب في قرية حندرات والأراضي التابعة لها شمال حلب.

وبيّن رئيس البعثة الإنسانية الأرمنية أرغادي دونويان في تصريح للإعلاميين أن “خبراء نزع الألغام أنهوا اليوم تطهير نحو مليون و400 ألف متر مربع من الأراضي، التي كانت تحتوي على الألغام ومخلّفات الإرهاب، وتم رفع 80 قطعة من الألغام والعبوات غير المتفجّرة”.

وأضاف دونويان: إن البعثة الإنسانية الأرمنية التي تعمل في سورية منذ عام 2019 تقدّم أيضاً المساعدات الطبية والإنسانية من خلال فريق أطباء مختص، حيث تم في السنوات الماضية تقديم أكثر من 27 طناً من المساعدات الطبية.

وفي تصريح مماثل تحدّث رئيس مركز التنسيق الروسي في حلب العقيد سيرغي يسونين عن المساهمات التي قدّمها مركز التنسيق الروسي للبعثة الإنسانية الأرمنية والإشراف على عملها، معرباً عن أمله باستمرار التعاون والتنسيق بين روسيا وسورية وأرمينيا لتطهير وتنظيف جميع المناطق من الألغام ليتمكّن الأهالي من العودة إليها بأمان.

وعبّر عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب الدكتور عبد القادر دواليبي عن شكره وامتنانه للحكومتين والشعبين في أرمينيا وروسيا، لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري، مثمناً الجهود الكبيرة المبذولة من البعثة الإنسانية الأرمنية لإزالة الألغام، وخاصة بمحافظة حلب، حيث ساهمت بتحقيق الأمان وعودة الحياة لجميع المناطق التي تم تطهيرها من مخلفات الإرهاب.

كذلك أوضح المطران ماكار أشكاريان مطران أبرشية حلب وتوابعها للأرمن الأرثوذكس، أن أرمينيا حكومة وشعباً قدّمت الكثير من المساعدات لسورية في محنتها كما قدّمت الحب الحقيقي للشعب السوري والعرفان بالجميل لهذا الشعب الذي احتضن الأرمن منذ أكثر من مئة عام.

وقدّم المطران أشكاريان الشكر لجميع أفراد البعثة الإنسانية الأرمنية للجهود التي بذلوها خلال عملهم في إزالة الألغام بحلب.

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