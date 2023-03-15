اتحاد التايكوندو يفتتح أسبوعاً حافلاً بالنشاطات ببطولة زهرة الجولان

يعيش اتحاد التايكوندو نشاطاً ملحوظاً هذا الشهر، حيث تقيم اللجنة الفنية للعبة في محافظة القنيطرة بطولة زهرة الجولان التنشيطية في نسختها الأولى، وذلك يوم الجمعة القادم 17 آذار لفئة الناشئين من مواليد 2009 و2010 و2011 للذكور فقط وفي خمسة أوزان، وبعدها بثلاثة أيام تقام دورة اعتماد مركزية للمدرّبين والحكام الحاصلين على شهادات معتمدة ولكافة الدرجات في مدينة تشرين الرياضية في دمشق وعلى مدى يومين، وآخر نشاطات الاتحاد إقامة اختبارات الدان الدولي للحزام الأسود يومي 21 و22 من الشهر الحالي.

بالعودة لدورة الحكام والمدرّبين اشترط الاتحاد هذه المرة على من لا يلتزم باتباع الدورة ألا يسمح له بتقديم لاعبيه لاختبارات الأحزمة الملونة واختبارات الحزام الأسود والبطولات الفرعية والمركزية، كشرط جديد يثير الاستغراب قليلاً، حيث لا يحقّ للاتحاد تقييد اللاعبين بمركز أو مدرّب فقط لتقصيره، فهذا القرار ورغم أنه أتى ليضيّق على المتسيّبين لكنه مجحف بحق آخرين غير قادرين على اتباع الدورة لأسباب كثيرة، أولها وأهمها المادية، فرسوم الدورة وحدها مع الشهادة تصل إلى ستين ألف ليرة سورية دون احتساب تكاليف السفر والإقامة.

بالطبع سنجد من يقول إن بإمكان المدربين تحصيلها من أنديتهم، ولكن ماذا عن الحكام؟ والبعض وخاصة في المحافظات المنكوبة من الزلزال غير قادر الآن على المشاركة، فالأفضل كان وضع بند يستثني مدرّبي وحكام تلك المحافظات على الأقل، مع الإبقاء على الشرط السابق بعدم مشاركة من لا يلتزم بنشاطات الاتحاد خلال العام الجاري.

سامر الخيّر

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