افتتاح مخبر طب الأسنان الرقمي في جامعة دمشق

دمشق – حياة عيسى

أكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أن كافة الكليات تعمل في إطار تطوير السوية العلمية والتعليمية بشكل كبير، مشيراً خلال افتتاحه مخبر طب الأسنان الرقمي في كلية الأسنان في جامعة دمشق، إلى تقدم ترتيب وتصنيف جامعة دمشق على المواقع الهامة كـ”ويب ماتركس”، لافتاً إلى تحديث المخابر والتكنلوجيا التي كان لها مؤشر كبير على الاعتمادية والجودة ورفع الترتيب والتصنيف.

كما أكد إبراهيم أن الجامعات الأخرى تعمل بنفس وتيرة كلية طب الأسنان بهدف رفع ترتيبها وتصنيفها، لمواكبة التطور والتقدم العلمي من خلال تطوير الخطط والمناهج، وبناء مشافي تعليمية جديدة، لاسيما أن المواكبة موجودة ضمن الإمكانيات المتاحة.

من جهته رئيس جامعة دمشق الدكتور أسامة الجبان أشار إلى أن تجهيز هذا المخبر استغرق سنتين حتى تم إنجازه بشكله النهائي والذي سيكون في خدمة طلاب الدراسات العليا وخدمة العملية البحثية، إضافة إلى تأمين الخدمة العلاجية وذلك من خلال التعاون مع مديرية التفرغ العلمي ومكاتب ممارسة المهنة، وذلك لزيادة فرصة الدخول للاعتمادية.

فيما لفت عميد كلية طب الأسنان الدكتور خلدون درويش إلى أن افتتاح المخبر الرقمي من شأنه أن يفتح مجال نشر الثقافة الرقمية بشكل جيد بين طلاب الكلية على مستوى التعليم الجامعي بالمرحلة الأولى وطلاب الدراسات العليا لرفع سوية الأبحاث من خلال الاستفادة من تجهيزات المخبر الذي سيمكن الكلية من تقديم خدمات علاجية أكبر للمرضى والمراجعين، والتحول بالكلية لمكان رائد لتصدير التكنلوجيا الحديثة.

حسام الطباع ممثل شركة البوابة الرقمية في سورية أوضح أن خطوة تجهيز مخبر ديجيتال خطوة مهمة لرفع سوية الطالب والعمل وذلك نتيجة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية لتجهيزه وصلت إلى أكثر من مليار ونصف المليار ليرة، وأن هناك عقد مبرم مع جامعة دمشق ليكون هناك ريع معين يحدد من أجل الصيانة.

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