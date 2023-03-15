الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين

الأرض المحتلة – تقارير:

دعا مفوّض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وقف توسيع عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم منازل الفلسطينيين.

وأوضح بوريل في كلمة اليوم أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقّف توسّعها، وكذلك عمليات هدم وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

وأشار بوريل، إلى خطورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، مشدّداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع شركائه الدوليين من أجل إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي الرابع من الشهر الجاري طالبت ست دول أوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا) في بيان مشترك الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قراره إقامة 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة إدانتها اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

في المقابل، رفضت خارجية الاحتلال الإسرائيلي، استقبال جوزيب بوريل بسبب انتقاداته الأخيرة لكيان الاحتلال.

في الأثناء، طالبت خارجية السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخلق الظروف المناسبة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدانت الخارجية في بيان، جرائم قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، وفي مقدّمتها اقتحام مدنهم وبلداتهم، وإغلاق مداخلها ومخارجها وإقامة الحواجز العسكرية فيها للتضييق عليهم وشلّ حركتهم.

ولفتت الخارجية، إلى أن إجراءات الاحتلال العدوانية الرامية للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، وتصعيد تنفيذ عمليات الضم باطلة، وغير قانونية، محذّرة من مغبّة تعامل المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات الأحادية الجانب كأمور مألوفة واعتيادية تتكرّر يومياً.

ميدانياً، أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل ثلاثة وعشرون آخرون اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير في مدينة الخليل وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدّى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، كما قامت باعتقال خمسة آخرين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين وبلدة الزبابدة في جنوبها الشرقي ومخيم عسكر وبلدات كفر قليل في نابلس ودير أبو مشعل وبلعين في رام الله وعلار في طولكرم وحرملة في بيت لحم ومخيم عين السلطان في مدينة أريحا، واعتقلت 25 فلسطينياً بينهم طفل.

وفي سلفيت، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، واعتقل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب المدينة.

من جانبهم، اقتحم مستوطنون إسرائيليون عدة قرى شرق مدينة سلفيت بالضفة الغربية وقطعوا 170 شجرة زيتون معمّرة.

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