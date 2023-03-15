الاتحاد الوطني لطلبة سورية يطلق منصة “صلة” لتأمين خدمات الطلبة الكترونياً

دمشق_ وفاء سلمان

أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية منصة الكترونية باسم “صلة”، وأكدت دارين سليمان رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية أنها أول منصة خدمات طلابية تفاعلية تشمل مجموعة من الخدمات الطلابية في كل جامعة سواء حكومية أو خاصة، مشيرة أنه ولكي يستطيع الاتحاد تحقيق الاستدامة والنجاح كان لا بد له من مساحة تفاعلية يستطيع الطلاب من خلالها الوصول لأية خدمة يرغبون في الحصول عليها.

وأشارت سليمان أن “صلة” لم تأت بشكل اعتباطي بل جاءت بعد عدة حوارات وتبادل الأفكار حول التواصل بشكل أسرع وبما يوفر الجهد في تقديم الخدمات للطلاب، معتبرة أن الاتحاد حقق عن طريق “صلة” بدايات أتمتة عمله.

من جانبه أشار عماد العمر عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية أنه تم التحضير لهذه المنصة منذ أكثر من عام لتسهيل كل الإجراءات على الطلبة وتسهيل التواصل الالكتروني الدائم مع قيادة الاتحاد كي لا يضطرون لمراجعة مقر الاتحاد، إذ بإمكانهم من خلال “صلة” الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بعمل الاتحاد والخدمات التي يقدمها، فضلاً عن إمكانيتهم تقديم الشكاوي الكترونياً.

ولفت أحمد داوود مدير منصة صلة ومدير مركز المعلوماتية في المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية أن عمل “صلة” سيكون لمتابعة أمور الطلبة وتبسيط الإجراءات التي يحتاجونها وإيصال أكبر فائدة ممكنة من خلال استغلال المجال الالكتروني لتقديم الخدمات بالشكل الأمثل بكل سهولة ويسر، وانطلاقا من هذه النقاط ولإيجاد الحلول بشكل معلوماتي متاح من خلال الفضاء الإلكتروني والاستفادة منه لأقصى الدرجات تم تقديم 6 خدمات منها التأمين الطلابي وخدمة الشكاوى.

وأضاف داوود أنه تم فتح مكتبة أبحاث يوجد بها عدة أبحاث الكترونية لثلاث سنوات مضت لكافة الجامعات في سورية ويتم العمل لتأمين مجموعة أبحاث خارجية تفيد الطالب في تحصيله العلمي إن كان بالمرحلة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه، وهذه المراجع قادرة على صقله بطريقة صحيحة، بالإضافة لهذه الخدمات تم إنشاء منظومة غرادبيت التي أخرجتنا من الورقيات حيث أصبحت عمليات المراسلات بمكاتب وفروع الاتحاد الكترونية وتم العمل على إعادة بعض عميلات الهندسة التي كانت موجودة في الشؤون الإدارية ومكتب التنظيم وتم تبسيطها بشكل كبير ومرن.

أما بالنسبة لمشاكل النت التي من الممكن أن يتعرض لها الطلبة فقد بين داوود أنه تم تأمين بنية كاملة لاستضافة المخدمات الموجود عليها البرمجيات من سيرفرات ووحدات تخزين ويوجد فريق مهندسين كامل قائم على الخدمات ومتابع بشكل متواصل لأي مشكلة ممكن أن تحصل وعلى مدار الـ24 ساعة.

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