الجيش الروسي يسقط مروحية أوكرانية و7 مسيّرات

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من المنشآت والمواقع العسكرية الأوكرانية، بينها مدافع هاوتزر وأنظمة مدفعية أمريكية الصنع ومدرعات، إضافة إلى إسقاط مروحية من طراز “مي-8” وسبع مسيّرات.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليوم أنه تم استهداف مركز تجمّع الأفراد والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق قرى غريانوفكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفا وتيموفكا بمنطقة خاركوف على محور كوباينسك، وتصفية نحو70 جندياً وتدمير مدرعة قتالية و3 شاحنات صغيرة وسيارتين ومدفعية ذاتية الدفع من طراز “غفوزديكا”، ومدافع هاوتزر “دي- 20″، وأخرى ذاتية الدفع بولندية الصنع.

وفي محور كراسنوليمان، تم استهداف وحدات القوات الأوكرانية في مناطق قرى تيرني وتورسكويه وغريغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك تشيرفونايا ديبروفا ونيفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، كما تم في المحور نفسه تصفية أكثر من 235 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدرعتين قتاليتين و4 شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر “دي-20″، وحاملتي مدفعية ذاتية من طراز “أكاتسيا” و”غفوزديكا”، إضافة إلى نظام مدفعي “ام 777” أمريكي الصنع.

وفي اتجاه دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية وفقاً للتقرير نحو160 جندياً، وتم تدمير دبابة وعربة قتال مشاة ومدرّعتين قتاليتين و4 مركبات وقاعدة مدفعية “أكاتسيا” ذاتية الدفع ومدافع هاوتزر “دي-20” وراجمتي “غراد” و”أوراغان”، ونظام مدفعي نو “ام 777” ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع أمريكية الصنع و3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق داتشنويه وغاليتسينوفكا ونوفوسيلوفكا بيرفويه.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، قصفت الطائرات العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية الروسية مراكز للقوات الأوكرانية في مناطق قرى أوغليدار وبريتشستوفا بجمهورية دونيتسك الشعبية وشرباكي بمنطقة زابوروجيه، وتم تدمير مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لهذه القوات في منطقة قرية نوفودانيلوفا بمنطقة زابوروجيه، حيث بلغت خسائرها في هذه المناطق 75 جندياً و3 مدرعات قتالية و4 شاحنات صغيرة وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز “أكاتسيا”.

وأفاد التقرير بأنه تم في مناطق قرى أوكرانسك ونوفودميتروفكا بجمهورية دونيتسك الكشف عن مواقع وتدمير 3 محطات رادار لأنظمة الدفاع الجوي “إس- 300” التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك أسقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مروحية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أوسبينوفكا منطقة زابوروجيه، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 صاروخاً من راجمات الصواريخ الأمريكية “هيمارس”، ودمّرت 7 طائرات مسيّرة.

ووفقاً للتقرير، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تدمير 401 طائرة مقاتلة و221 مروحية و3425 طائرة دون طيار و412 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8303 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1059 راجمة صواريخ متعددة و4363 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و8953 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 50 قذيفة مختلفة العيارات.

ونقلت سبوتنيك عن بيان للمكتب قوله: إن قصف القوات الأوكرانية استهدف كلاً من غورلوفكا وياسينوفاتايا ومدينة دونيتسك، بينما وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في منطقة كيروفسكي القريبة من مدينة دونيتسك وأولكساندريفكا.

إلى ذلك، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط 3 صواريخ فوق مدينة بيلغورود ومحيطها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غلادكوف قوله في تصريح: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 صواريخ فوق المدينة ومحيطها”، موضحاً أن حطام أحد الصواريخ سقط في منطقة سكنية وسجّلت أضرار مادية لحقت بعدد من المنازل.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والمسؤولين في الإدارة المحلية يعاينون الوضع على الأرض نتيجة هذا الاعتداء.

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