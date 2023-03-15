 القوات العراقية تقضي على ثلاثة إرهابيين شمال بغداد

15-مارس-2023
بغداد – سانا 
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم القضاء على ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية شمال بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن اللواء رسول قوله في بيان: “بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال العمليات الاستباقية تمكّنت القوات الأمنية من نصب كمين لعصابات (داعش) الإرهابية، وقتل ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية”.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم القبض على سبعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم: “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكّنت مفارز الاستخبارات في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش”، موضحة أن هؤلاء الإرهابيين متورّطون في عمليات واعتداءات ضدّ القوى الأمنية والمواطنين.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المطلوبين إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على 3 إرهابيين في محافظة ديالى شرق البلاد.

 28 total views

15-مارس-2023

مقالات ذات صلة

إجراءات خدمية ملموسة والحد من التشابكات

19-ديسمبر-2018

دورة تدريبية لبناء قدرات المربين

11-يوليو-2021

قبل أسبوعين من تسليمه السلطة.. دعوات متصاعدة لعزل ترامب!

7-يناير-2021

تمهيداً لترسيم الحدود البحرية.. توافق يوناني ليبي على إعادة ضبط العلاقات

14-أبريل-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى