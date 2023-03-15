 القوات العراقية تقضي على ثلاثة إرهابيين شمال بغداد

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن اللواء رسول قوله في بيان: “بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال العمليات الاستباقية تمكّنت القوات الأمنية من نصب كمين لعصابات (داعش) الإرهابية، وقتل ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية”.

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم القضاء على ثلاثة إرهابيين في قضاء الطارمية شمال بغداد.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم القبض على سبعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم: “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكّنت مفارز الاستخبارات في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش”، موضحة أن هؤلاء الإرهابيين متورّطون في عمليات واعتداءات ضدّ القوى الأمنية والمواطنين.

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المطلوبين إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على 3 إرهابيين في محافظة ديالى شرق البلاد.