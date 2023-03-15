انطلاق تدريبات بحرية مشتركة روسية صينية إيرانية في خليج عُمان

15-مارس-2023

بكين- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم انطلاق تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران في خليج عُمان.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها أنه “وفقاً للاتفاقيات بين القوات المسلّحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى، ستجري القوات البحرية تدريباتٍ مشتركة تحت عنوان “حزام الأمن البحري 2023″ في خليج عُمان بدءاً من اليوم وحتى الـ19 من الشهر الحالي”.

بدوره أكّد الجيش الإيراني انطلاق هذه التدريبات المشتركة بمشاركة قواته البحرية.

وسبق أن أجرت الدول الثلاث تدريباتٍ بحرية مشتركة في كانون الثاني عام 2022 وشباط 2021.

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15-مارس-2023

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