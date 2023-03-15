بدء المحادثات الرسمية بين الرئيسين الأسد وبوتين في الكرملين

15-مارس-2023
موسكو- سانا

بدأت اليوم المحادثات الرسمية بين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وقال الرئيس الروسي في مستهل المحادثات: سعيد برؤيتكم في موسكو، وأشكركم على تلبية هذه الدعوة، ونشهد تطوّراً كبيراً في العلاقات بين بلدينا، مضيفاً: الشعب السوري تعرّض للأسف لكارثة الزلزال التي تسبّبت بتفاقم معاناته، نحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما في وسعنا لتخفيف هذه المعاناة.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا وسورية تتطوّر باستمرار وحجم التبادل التجاري بينهما ازداد.

من جانبه قال الرئيس الأسد: “سعيد جداً بهذه الزيارة.. اللقاءات بين مسؤولينا لا تنقطع ولكن التغيّرات الدولية خلال العام الماضي تتطلّب منا أن نلتقي لوضع تصوّرات مشتركة لهذه المرحلة”.

وأضاف الرئيس الأسد: “نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدّمتها لمواجهة تداعيات الزلزال، وخصوصاً وزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مباشرة بإنقاذ المصابين جراء الزلزال”.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن الشعب السوري ممتنّ لروسيا حكومة وشعباً على مواقفها التي تؤكد الالتزام باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وقال الرئيس الأسد: “مرتاحون لنتائج عمل اللجنة السورية الروسية المشتركة، وزيارتي اليوم ستمهّد لمرحلة جديدة في العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات”.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن زيارته إلى موسكو اليوم هي الأولى بعد الحرب في أوكرانيا، مجدّداً دعم سورية لروسيا في حربها ضد النازية التي يدعمها الغرب.

وشدّد الرئيس الأسد على أن هناك ضرورة لإعادة التوازن إلى العالم اليوم، وإلا سيتجه إلى الانفجار والدمار.

يتبع….

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15-مارس-2023

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