بمناسبة عيد المعلم… التربية تصدر قراراً بإلغاء بعض العقوبات بحق العاملين في القطاع التربوي

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم تستثنى من القرار العقوبات المفروضة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وحسب البيان يتضمن القرار أيضاً تجاوز مساءلة الذين تغيبوا عن مراقبة الامتحانات العامة للعام الدراسي 2021-2022، وكذلك إنهاء كف اليد الصادر بحق العاملين المخالفين للتعليمات الامتحانية الذين ثبت عدم مسؤوليتهم عن المخالفة.