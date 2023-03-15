تأمين أكثر من ألفي أسرة في مراكز الإيواء باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

بيّن تقرير غرفة عمليات محافظة اللاذقية الصادر في العاشر من آذار الجاري تضرّر ٧٢٢٥٦ أسرة غادرت منازلها خشية سقوطها، بناءً على تقارير لجان الكشوف الفنية التي تجري عمليات الكشف على كلّ الأبنية التي تحتاج إلى معاينة في محافظة اللاذقية وتقييم حالتها، موضحاً أنه تمّ تأمين ٢٠٠٥ أسر في مراكز الإيواء، فيما لايزال العمل مستمراً لإحصاء عدد الأسر المتضررة المستضافة لدى أسر أخرى.

وحول عمل اللجان المختصة بالكشف على مدارس المحافظة والبالغ عددها ٣٠ لجنة، أشار التقرير إلى أنه تمّ الكشف على ٨٣٥ مدرسة، منها ١٤٨ مدرسة آمنة بالكامل و٤٥٢ مدرسة آمنة وبحاجة صيانة بسيطة بوجود الطلاب، و١٤٩ مدرسة غير آمنة وبحاجة للتدعيم. وبيّن التقرير أن اللجان أنجزت الكشف على ٤٩ مبنى، تبيّن وجود ١٥ مبنى غير آمنة بحاجة إلى ترميم و٢٦ مبنى غير آمنة متصدعة قابلة للتدعيم و٣ مبانٍ آمنة بحاجة صيانة بسيطة و٥ مبانٍ غير آمنة ومتصدعة وغير قابلة للتدعيم (بحاجة هدم).

وفي إطار الجهود المبذولة لتجهيز مراكز إيواء مؤقتة متوسطة الأمد لاستقبال العائلات المتضررة، لفت التقرير إلى أن غرفة العمليات بدأت العمل وفق خطة مرحلية، حيث تمّ وبالشراكة مع المنظمات الدولية الانتهاء من أعمال التجهيز بصالة المدينة الرياضية، كما من المتوقع الانتهاء من تجهيز فندق القرداحة بتاريخ ١٨ من آذار، فيما لا تزال التحضيرات جارية لتجهيز كلّ من مركزي الباسل والشبيبة من خلال منظمة (بي يو أي)، كما تمّ الانتهاء من تجهيز البنية التحتية من خلال الشركة العامة للبناء والتعمير لثلاثة مواقع للمساكن مسبقة الصنع، وهي مناطق الغراف في اللاذقية، وحيّ الفيض في جبلة، وحيّ النقعة في جبلة.

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