دبلوماسي صيني: حالة (رُهاب الصين) لدى بعض الساسة الغربيين ناجمة عن التحيّز

نيويورك- سانا:

أكّد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن حالة (رُهاب الصين) المدفوعة من بعض السياسيين الغربيين ناتجة عن التحيّز والتلاعب السياسي وجنون العظمة لبعض الدول تجاه الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن قنغ قوله في اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا أمس: “يبدو أن الساسة في بعض البلدان أصيبوا بحالة رهاب الصين، وهؤلاء يملؤهم التحيّز وجنون العظمة تجاه الصين ويثيرون القلق والتوترات”، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالة ليست سوى نتيجة لسوء فهم الصين وسوء تقدير استراتيجي وتلاعب سياسي.

وحذر قنغ من حقيقة أن العالم يواجه بالفعل حالة من الفوضى بسبب الأزمة الأوكرانية، ولا يحتاج إلى خلق أزمة أخرى، مشدّداً على ضرورة تفهّم وجهات نظر الغير واحتضان مختلف الأفكار والحضارات المختلفة.

وأكد قنغ أن الصين مستعدّة لبذل جهد متواصل مع كل الدول الأخرى لإيجاد طريقة للتوافق من خلال الحوار بدلاً من المواجهة، والشمولية بدلاً من الإبعاد.

وقال قنغ: إن الرهاب ضد الدول أو الأديان أو الأعراق يصبح الأساس المنطقي والذريعة السياسية التي تخلق بها دول معينة أعداء وهميين وتلفّق نظريات التهديد وتسعى إلى الاحتواء والقمع وتؤجّج الانقسام والمواجهة.

وجدّد قنغ دعوة بلاده إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر محادثات السلام والتسوية السياسية، مشيراً إلى ضرورة أن يظل المجتمع الدولي على المسار الصحيح لتعزيز الحوار واستئنافه دون أي شروط مسبقة وفي أقرب وقت ممكن.