دوري شباب الممتاز يستأنف مبارياته بجدول مضغوط

ناصر النجار

أعلن اتحاد كرة القدم عن استئناف دوري كرة شباب الممتاز اعتباراً من يوم الجمعة القادم، وجاء جدول المباريات مضغوطاً بحيث تنتهي مباريات الدور الأول يوم الأربعاء بعد القادم، وستلعب الفرق مباريات الجولة الرابعة يوم الجمعة تليها الخامسة يوم الثلاثاء القادم، تلعب بعدها مباشرة يوم الجمعة مباريات الجولة السادسة، ويُختتم الدوري يوم الأربعاء 29 آذار بمباريات الجولة الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية.

وجاء تكثيف الدوري ليتمّ الانتهاء منه قبل انطلاق فترة التحضير لامتحانات الشهادتين الثانوية والجامعية، وليتسنى للاعبين الطلاب التحضير الجيد لامتحاناتهم، كما تمكّن اللاعبين الموهوبين من الشباب من المشاركة في الدوري الممتاز للرجال مع فرقهم والذي سينطلق يوم الرابع من نيسان المقبل.

وحسب الجدول سيخوض اللاعبون جولتين من المباريات هما الأخيرتين في رمضان، وكذلك الدور النهائي، وينصّ نظام الدوري على أن يتقابل في الدوري الثاني بطل المجموعة الأولى مع بطل المجموعة الثانية لتحديد بطل الدوري وصاحبي المركزين الثاني بالمجموعتين وهكذا ليتمّ رسم الترتيب النهائي للدوري، ويهبط تلقائياً إلى الدرجة الأولى الفريقان اللذان يحتلان المركز الأخير في المجموعتين، وهبط المجد رسمياً عن المجموعة الثانية بعد انسحابه، بينما الصراع ما زال قائماً على تفادي الهبوط في المجموعة الأولى بين فريقي المحافظة والوثبة.

مباريات الجولة الرابعة من الإياب تنطلق كما قلنا يوم الجمعة القادم في الساعة الثالثة عصراً، ففي المجموعة الأولى يلعب الوثبة مع جبلة على ملعب حمص الصناعي، ويلعب الطليعة مع الحرية على ملعب حماة الصناعي، ويلعب المحافظة على ملعبه مع الجيش، ويحتلّ جبلة الصدارة وله 20 نقطة يليه تشرين 15 ثم الحرية 14 والجيش 11 فالطليعة 9 والمحافظة 7 والوثبة 6.

وفي المجموعة الثانية يلعب أهلي حلب مع الساحل على ملعب السابع من نيسان، والوحدة مع النواعير على ملعب الفيحاء الصناعي بدمشق، وحطين مع الكرامة على ملعب المدينة الرياضية الصناعي باللاذقية.

يحتفظ فريق أهلي حلب بالصدارة وله 16 نقطة، يليه النواعير 11 ثم الكرامة 10 والوحدة وحطين 9 والساحل 4 وأخيراً المجد بلا نقاط لانسحابه من الدوري.

25 total views