رئيس بريدنيستروفيه: نظام كييف يحاول جرّنا إلى النزاع في أوكرانيا

تيراسبول- سانا

أعلن رئيس جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد فاديم كراسنوسيلسكي أن نظام كييف يحاول جرّ الإقليم إلى النزاع القائم في أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كراسنوسيلسكي قوله في تصريحات: “أعتقد أن هناك حزباً للحرب في أوكرانيا، يقف وراءه بعض أجهزة المخابرات، التي تريد تغيير الوضع وتوريط بريدنيستروفيه في النزاع”.

واستبعد كراسنوسيلسكي تورّط مولدوفا في محاولات جرّ الإقليم إلى النزاع وأضاف: “لا أرى أن السلطات المولدوفية تريد جرّنا إلى نزاع مسلح.. هذه حقيقة موضوعية”.

وكانت وزارة أمن الدولة في بريدنيستروفيه أعلنت الخميس الماضي إحباط هجوم إرهابي في تيراسبول كان معدّاً لاستهداف الرئيس كراسنوسيلسكي بتوجيه من أجهزة الأمن الأوكرانية.