غداً انطلاق مهرجان “أهلا رمضان” في مدينة النبك

15-مارس-2023

دمشق – البعث أونلاين

ينطلق غداً الخميس مهرجان (أهلا رمضان) الذي يقام في مدينة النبك بريف دمشق تحت رعاية محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق وبالتعاون مع نادي النبك الرياضي وذلك في صالته الرياضية من 16 ولغاية 25 آذار ٢٠٢3.

اللجنة المنظمة للمهرجان أوضحت أن الهدف من المهرجان هو تأمين احتياجات العائلة لاستقبال شهر رمضان من خلال مشاركة 75 شركة صناعية وطنية تقدم كل مستلزمات الأسرة في مكان واحد تحت عنوان (أهلا رمضان) وسيكون فاتحة مهرجانات شهر رمضان المبارك بهدف دعم الأسر الفقيرة من ذوي الدخل المحدود بإيصال السلع لاسيما خلال الشهر الفضيل بأسعار مخفضة وتشجيعية تلبي احتياجات المواطنين كما أشارت اللجنة المنظمة أن إقامت المهرجان في مدينة النبك هو الوصول وتعميم الفائدة لأكبر عدد من سكان منطقة القلمون في ريف دمشق.

 22 total views

15-مارس-2023

مقالات ذات صلة

أمام الرئيس الأسد.. وزير الدفاع وسفيرا سورية في الصين وأرمينيا يؤدون اليمين الدستورية والقانونية

10-مايو-2022

مباحثات لإنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين سورية والقرم

15-يونيو-2022

وزير الزراعة يبحث مع وفد سوداني تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة

5-سبتمبر-2022

الكبل الضوئي الجديد بين حلب وحماة أصبح بالخدمة

5-ديسمبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى