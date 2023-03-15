غداً انطلاق مهرجان “أهلا رمضان” في مدينة النبك

دمشق – البعث أونلاين

ينطلق غداً الخميس مهرجان (أهلا رمضان) الذي يقام في مدينة النبك بريف دمشق تحت رعاية محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق وبالتعاون مع نادي النبك الرياضي وذلك في صالته الرياضية من 16 ولغاية 25 آذار ٢٠٢3.

اللجنة المنظمة للمهرجان أوضحت أن الهدف من المهرجان هو تأمين احتياجات العائلة لاستقبال شهر رمضان من خلال مشاركة 75 شركة صناعية وطنية تقدم كل مستلزمات الأسرة في مكان واحد تحت عنوان (أهلا رمضان) وسيكون فاتحة مهرجانات شهر رمضان المبارك بهدف دعم الأسر الفقيرة من ذوي الدخل المحدود بإيصال السلع لاسيما خلال الشهر الفضيل بأسعار مخفضة وتشجيعية تلبي احتياجات المواطنين كما أشارت اللجنة المنظمة أن إقامت المهرجان في مدينة النبك هو الوصول وتعميم الفائدة لأكبر عدد من سكان منطقة القلمون في ريف دمشق.

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