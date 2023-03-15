فيضانات مدمرة تجتاح جنوب تركيا وتوقع قتلى

15-مارس-2023

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

وارتفع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4 وأديامان إلى 4، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8 كما أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.

وهذه الأرقام غير نهائية والحصيلة مرشحة للارتفاع لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات منها: أديامان وغازي عنتاب وكيليس وماردين وكهرمان مرعش.

وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

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15-مارس-2023

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