فيضانات مدمرة تجتاح جنوب تركيا وتوقع قتلى
أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.
وارتفع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4 وأديامان إلى 4، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8 كما أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.
وهذه الأرقام غير نهائية والحصيلة مرشحة للارتفاع لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات منها: أديامان وغازي عنتاب وكيليس وماردين وكهرمان مرعش.
وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.
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