كمالوندي: تقارير الوكالة الذرية تؤكد أن إيران لم تنتهك التزاماتها

طهران- سانا

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: إن التقارير التي قدّمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران لم تنتهك التزاماتها ضمن الاتفاق النووي على الإطلاق، مشدّداً على أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة في موقع فوردو النووي كان ردّاً على قرار اجتماع مجلس محافظي الوكالة ضد طهران.

وأوضح كمالوندي في تصريح اليوم أن الوكالة الدولية قدّمت 15 تقريراً على مدى الأعوام الماضية، وأثبتت هذه التقارير أن إيران لم تنتهك التزاماتها على الإطلاق، متسائلاً: “من هو السبب في تغيير هذه الظروف، حيث كان الأوروبيون ينتقدون الولايات المتحدة خلال تصريحاتهم في بداية انسحابها من خطة العمل الشامل المشتركة، لكنهم الآن يتحدّثون وكأن إيران مسؤولة عن الوضع الراهن”.

وحول نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم تقاريرها، قال كمالوندي: “المشكلة لدينا هي أن مواقف الوكالة لا تتسم بالوضوح والشفافية، ونفضل أن تقدّم ما تقوله شفهياً في تقرير مكتوب مثل المحتوى الذي أثير في الاجتماع الفني السابق لمجلس المحافظين، لكن لسوء الحظ هذا ليس هو الحال، وهي لا تفعل ذلك”.

ووصف كمالوندي زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأخيرة لإيران بالجيدة، مشيراً إلى أن الطرفين اتخذا خطوة إلى الأمام في عملية التعاون المشترك لتجاوز جميع العقبات.

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