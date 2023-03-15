كوريا الديمقراطية تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخين باليستيين

15-مارس-2023

بيونغ يانغ – سانا

أجرت كوريا الديمقراطية الشعبية تجربة ناجحة لإطلاق صاروخين باليستيين “أرض أرض” في منطقة قريبة من جانغ يونغ في إقليم هوانغ هيه الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن وحدة صواريخ تابعة للجيش الكوري الديمقراطي أطلقت الصاروخين بنظام متوسط المدى، مشيرة إلى أنهما قطعا مسافة 611.4 كيلومتراً، وأصابا بدقة هدفاً لجزيرة قبالة مدينة تشونغ جين بإقليم هام كيونغ الشمالي.

وتأتي التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الديمقراطية في وقت تتزايد فيه الاستفزازات العسكرية للولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، حيث انطلقت التدريبات العسكرية المشتركة بين الأخيرة وكوريا الجنوبية أمس الأول، وستستمر لمدة 11 يوماً.

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15-مارس-2023

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