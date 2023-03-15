لجنة التربية في مجلس الشعب تبحث مع وزير التربية سبل تجاوز آثار الزلزال على التعليم

لجنة التربية في مجلس الشعب تبحث مع وزير التربية سبل تجاوز آثار الزلزال على التعليم

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب اليوم مع وزير التربية الدكتور دارم طباع عدداً من القضايا التربوية وسبل تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن كارثة الزلزال المدمر على المدارس والطلاب، والإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية التعليمية والامتحانية بالمحافظات المنكوبة.

وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بتعويض الفاقد التعليمي الناجم عن غياب بعض الطلاب عن المدارس جراء الزلزال، وتأمين كل المستلزمات العملية الدراسية والتنسيق مع الجهات العامة المعنية بترميم وتأهيل جميع المدارس المتضررة وتأمين عودة الطلاب إليها، ومتابعة تحصيلهم الدراسي وتثبيت المعلمين الوكلاء.

من جانبه أكد وزير التربية سعي الوزارة لتحسين طبيعة العمل للمعلمين وقدم شرحاً حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمعالجة آثار الزلزال المدمر على المدارس والطلاب وكيفية إنجاح العملية التعليمية والامتحانية، وتعويض الفاقد التعليمي في المحافظات المنكوبة.

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