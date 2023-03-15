مؤتمر أول لمدرب منتخب الرجال.. وقائمة اللاعبين تم تسريبها!

يعقدُ اتحاد كرة القدم عند الثانية عشرة من ظهر غدٍ مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرّب الأرجنتيني لمنتخبنا الوطني للرجال هيكتور كوبر، والذي كان قد وقع عقد تدريب المنتخب رسمياً الشهر الماضي، لكن ظروف الزلزال وتوقف النشاط الرياضي جعل ظهور المدرّب في مؤتمر صحفي يتأجل.

المؤتمر من المنتظر أن يشهد تقديم تفاصيل العقد للشارع الرياضي والتي تخصّ الجوانب المالية ومدة العقد الذي يفترض أن يكون لعام واحد فقط، أي لبعد المشاركة في مسابقة كأس آسيا التي ستقام في قطر بداية العام المقبل، كما سيتمّ الإعلان عن قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتين وديتين نهاية الشهر الجاري أمام تايلند والبحرين.

وبالحديث عن القائمة المستدعاة كان تسريب أسماء اللاعبين عبر صورة من قرار الإيفاد الصادر عن المكتب التنفيذي أمراً غريباً، فالإعلان عن القائمة في كلّ المنتخبات يتمّ عبر اتحاد اللعبة وموقعه الرسمي، لكن أن تسربها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أولاً، فهذا يدلّ على وجود خلل في هذا الإطار يجب معالجته!.

كما أن المؤتمر يتوقع أن يتمّ الكشف خلاله عن أسماء الكادر الفني، وخاصة وظيفة مدير المنتخب أو المشرف عليه، ولاسيما أن الكادر المرافق لكوبر تمّ الحديث عنه سابقاً ويضمّ المصري عصام الحضري مدرباً لحراس المرمى، والمصري محمود فايز مدرباً والأرجنتيني خوسيه كارلوس فانتاغوزي مساعداً للمدرب ومحللاً للأداء واليوناني أنطونيو ساريوغلو مدرباً للياقة.

يُذكر أن كوبر يمتلك سجلاً تدريبياً حافلاً مع أكبر الأندية الأوروبية مثل إنتر ميلانو الإيطالي وفالنسيا الإسباني، إضافة لتدريب منتخبات مصر وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية.

المحرر الرياضي

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