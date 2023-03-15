مجلس الشعب يناقش مشروع قانون حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وثمّن رئيس المجلس عالياً المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الصادر قبل أيام لما يتضمّنه من العديد من الإعفاءات الخاصة للمتضرّرين من الزلزال، ومنها الضرائب والرسوم المالية، وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص وقال: “إن السيد الرئيس بشار الأسد بنظرته إلى جميع أبناء الشعب السوري وتحسّسه لآلامهم ومعاناتهم يؤكّد المؤكد لنا جميعاً أنه ابن الشعب وقائد الشعب ونبض الشعب وخيار الشعب”، بينما أكّد عدد من أعضاء المجلس أن هذا المرسوم يمثل خطوة مهمّة للتخفيف من الأعباء عن كاهل المتضرّرين، ومنحهم التمويل اللازم لإعادة بناء ما دمّره الزلزال.

ثم وافق المجلس بالأكثرية على عدد من مواد مشروع القانون المتضمّن حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول المشروع، وإجراء مداولة عامة على التقرير والمشروع.

ووفقاً للمواد التي تمّت الموافقة عليها تحلّ وزارة الإعلام محل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولّى الوزارة منح الموافقات على إدخال وإخراج الكتب والمطبوعات الصادرة عن دور النشر داخل وخارج سورية.