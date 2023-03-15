مناورات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا وإيران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إجراء تدريبات ومناورات بحرية مشتركة من 15 إلى 19 آذار بمشاركة الصين وإيران.

كذلك ذكرت وزارة الدفاع الصينية أنّه وفقاً لاتفاقيات القوات المسلحة الروسية والصينية والإيرانية ودول أخرى ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة تحت عنوان “حزام الأمن البحري – 2023” في خليج عمان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها هذه الدول مناورات، وكان آخرها المناورات العسكرية التي أجرتها في جنوب أفريقيا في شباط الماضي.

وأعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور آنذاك عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات.

وكانت وزيرة الدفاع الجنوب أفريقية تاندي موديسي صرّحت في وقت سابق أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الدول الأفريقية التي تواصل علاقاتها مع روسيا.