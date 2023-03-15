هندوراس تعلن نيتها إقامة علاقاتٍ دبلوماسية مع الصين

15-مارس-2023

تيغو سيغالبا- سانا

أعلنت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو عزم بلادها على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كاسترو قولها في تغريدة على تويتر: إنها أصدرت تعليماتٍ لوزير خارجيتها إدواردو رينا بتولّي إقامة علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية، وأضافت: إن هذه الخطوة تأتي علامة على تصميمها على الامتثال لخطة الحكومة، وتوسيع الحدود البحرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الحكومة الهندوراسية أنها تتفاوض مع الصين، لبناء سدّ لتوليد الطاقة الكهرومائية يحمل اسم (باتوكا 2).

يُذكر أن كاسترو وهي أول امرأة تتولّى رئاسة هندوراس تعهّدت خلال حملتها الانتخابية بأنها ستقيم على الفور علاقاتٍ دبلوماسية وتجارية مع الصين في حال فوزها الذي حدث في عام 2022م.

 14 total views

15-مارس-2023

مقالات ذات صلة

دانيال كريج يُكرم عن دوره في جيمس بوند

3-يناير-2022

القوات الروسية تحرّر كامل مدينة سوليدار

13-يناير-2023

الواقع يدحض تأكيدات “النقل الداخلي”.. عدم الالتزام وتقاضي أجور مضاعفة يقضّان مضاجع الركاب

31-مارس-2021

قرص عسل من البلازما النارية

12-سبتمبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى