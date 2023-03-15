هندوراس تعلن نيتها إقامة علاقاتٍ دبلوماسية مع الصين

تيغو سيغالبا- سانا

أعلنت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو عزم بلادها على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كاسترو قولها في تغريدة على تويتر: إنها أصدرت تعليماتٍ لوزير خارجيتها إدواردو رينا بتولّي إقامة علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية، وأضافت: إن هذه الخطوة تأتي علامة على تصميمها على الامتثال لخطة الحكومة، وتوسيع الحدود البحرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الحكومة الهندوراسية أنها تتفاوض مع الصين، لبناء سدّ لتوليد الطاقة الكهرومائية يحمل اسم (باتوكا 2).

يُذكر أن كاسترو وهي أول امرأة تتولّى رئاسة هندوراس تعهّدت خلال حملتها الانتخابية بأنها ستقيم على الفور علاقاتٍ دبلوماسية وتجارية مع الصين في حال فوزها الذي حدث في عام 2022م.

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